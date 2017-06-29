Erbaaspor’da Kocaaslan dönemi

Lig ekiplerinden Erbaaspor, Teknik Direktör Metin Kocaaslan ile anlaştı.

2016-2017 sezonunda Lig’i 2’inci sırada bitirip play-off oynayan Erbaaspor, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarına noktayı koydu. Erbaaspor, son olarak Cizrespor’u çalıştıran Teknik Direktör Metin Kocaaslan ile anlaştı.

Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun ve yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninin ardından konuşan Teknik Direktör Kocaaslan, "Erbaaspor gibi geçen sene çok başarılı olmuş bir kulübe geldiğimiz için çok şanlıyız. Yönetimimize, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize inandılar, güvendiler. Erbaaspor’u bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya getirmek için ben ve ekibim gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Bunu yaparken Erbaa halkı, yönetim kurulu, taraftarlar, basın, futbolcular, kulüp çalışanları bunu hep beraber birlik beraberlik içerisinde, uyumla gerçekleştirme gayreti içinde olacağız. Geçen yıl yakalanan başarının üzerine daha fazlasını koyarak hedefimize ulaşacağız" dedi.

Teknik Direktör Kocaaslan takımın 12 Ağustos’ta toplanıp ilk antrenmanını yapacağını kaydetti.