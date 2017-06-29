Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 12:10

Erbaaspor’da Kocaaslan dönemi

Spor Toto 3.

Erbaaspor’da Kocaaslan dönemi

29 Haziran 2017 12:10

Lig ekiplerinden Erbaaspor, Teknik Direktör Metin Kocaaslan ile anlaştı.


2016-2017 sezonunda Lig’i 2’inci sırada bitirip play-off oynayan Erbaaspor, yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarına noktayı koydu. Erbaaspor, son olarak Cizrespor’u çalıştıran Teknik Direktör Metin Kocaaslan ile anlaştı.


Erbaaspor Kulübü Başkanı Bülent Uzun ve yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninin ardından konuşan Teknik Direktör Kocaaslan, "Erbaaspor gibi geçen sene çok başarılı olmuş bir kulübe geldiğimiz için çok şanlıyız. Yönetimimize, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize inandılar, güvendiler. Erbaaspor’u bulunduğu noktadan daha iyi bir noktaya getirmek için ben ve ekibim gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Bunu yaparken Erbaa halkı, yönetim kurulu, taraftarlar, basın, futbolcular, kulüp çalışanları bunu hep beraber birlik beraberlik içerisinde, uyumla gerçekleştirme gayreti içinde olacağız. Geçen yıl yakalanan başarının üzerine daha fazlasını koyarak hedefimize ulaşacağız" dedi.


Teknik Direktör Kocaaslan takımın 12 Ağustos’ta toplanıp ilk antrenmanını yapacağını kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :02:42
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:16
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!