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26 Aralık 2017 14:27

Erbaa’ya 10 bin kişilik yeni stadyum

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yapılmasın planlanan 10 bin kişilik yeni stadyumun ihalesi yapıldı.

Erbaa’ya 10 bin kişilik yeni stadyum

26 Aralık 2017 14:27


Erbaa ilçe merkezinde bulunan Kelkit Mahallesindeki eski pancar toplama alanda yapımına başlanacağı belirtilen 10 bin kişilik Erbaa İlçe Stadyumu’nun 17 milyon 566 bin lira değerindeki ihalesi tamamlandı. Yeni ilçe stadyumunun tamamlanmasıyla birlikte eski stadyumun mevcut yerinin yaşam alanına dönüştürüleceğini belirten Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım,"İlçe stadyumumuz için yer tahsisimizi yapmıştık. Eski pancar kantarının bulunduğu noktada stadyumumuz inşa edilecek. 10 bin kişilik bir stadyum olacak. Yeni ilçe stadyumumuzun ihalesi KDV hariç 17 milyon 566 bin lira bedelle gerçekleştirildi. Yeni stadyumumuz şimdiden Erbaa’mıza hayırlı uğurlu olsun. Yeni ilçe stadyumumuzun inşası tamamlandığında eski stadyumumuzun bulunduğu alanda söz verdiğimiz gibi yeni meydan çalışmalarımız başlayacak. Bu alanda Erbaa’mı için yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu ihalenin yapılmasıyla beraber şuan stadyumun bulunduğu alanda başlatacağımız çalışmalar için de süreç başlamış oldu. Erbaa’mız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.




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