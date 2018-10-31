Erdoğan aşığına sürpriz ziyaret

TOKAT (İHA) – Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, 41 yıldır biriktirdiği gazete küpürlerini evinin duvarında sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşığı Sadık Özkara'ya sabah erken saatlerde sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgisiyle tanınan Sadık Özkara isimli vatandaşın evine sürpriz bir ziyarette bulundu. Özkara ile yer sofrasında kahvaltı yapan Başkan Vidinel, ardından Erdoğan'ın haberlerinin de yer aldığı gazete küpürlerini inceledi.

Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel, “Zilemizin eşraflarından Sadık Özkara amcamız, 41 yıldır şu an ümmetin ve milletin lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın resimlerini çocukluk yıllarından bugüne kadar biriktirmiş ve bunları çerçeveleterek evinin duvarlarını süslemiş. Kendileri cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar, sevdalılar. En büyük arzusu da ziyaret etmek, görmek, elini tutmak, rüyalarına girdiğini ifade ediyor. Bunu bana yıllar öncesinden ifade etmişlerdi. Zaman zamanda ziyaret ettiğimizde veya bize geldiğinde ifade etti. İnşallah bu arzusunun gerçekleşeceğini göreceğiz. Biz de çok mutlu olacağız. Sadık Özkara'ya teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Belediye başkanının sürpriz ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Sadık Özkara, “Başkanım ziyaretime geldi. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Yardımcılarını, meclis başkanlarımızı o kadroyu seviyorum. İnşallah Allah belediye başkanımızla birlikte cumhurbaşkanımızın çayını içmeyi nasip eder” dedi.