Tokat Reşadiye’ne bağlı Hasanşeyh Beldesi mesire alanları doğal güzellikleri ile Karadeniz Bölgesi’nin yeni gözdesi olma yolunda. Hasanşeyh Yaylası, Eriklice Düzü Göleti ve çevresi, ormanlık alan içerisinde değirmen yanı şelalesi ve beldenin hemen bitişiğinde bulunan Nebağlası mesire alanı Hasanşeyhe ayrı bir güzellik ve canlılık katıyor. Hasanşeyh Belediye Başkanı Recep Külekçi, yurt içi ve yurt dışında yaşayan ve her yaz bölgeye tatile gelen hemşehrilerini ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “Bu hemşehrilerimizin farklı illerden komşuları da var. Onlarında buralara gelip görerek hayran kaldıklarını görüyoruz. Hasanşeyh Belediyesi ve halkı olarak misafirperver bir yapımız var. Bu misafirperver yapımız en büyük artımız. Hasanşeyh Tokat ilinin yeni gözdesi olma yolunda. Tokat ilinin Perşembesi, Hasanşeyh mesire alanı olacaktır. Bu konuda iddiamız büyüktür” dedi.

Başkan Külekçi, mesire alanın doğal güzelliği ile yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, “Mesire alanına piknik alanları, çocuk oyun alanları, çeşmeleri, mescidi, bisiklet sürme alanları ile her geçen gün bir yenilik ekleniyor. Göl manzarası eşliğinde piknik yapabilen vatandaşlar günün stresini atabiliyor” diye konuştu.