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10 Temmuz 2017 17:30

Evi yanan aileye kaymakamlık sahip çıktı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen aileye kaymakamlık yardım elini uzattı.

Evi yanan aileye kaymakamlık sahip çıktı

10 Temmuz 2017 17:30


Reşadiye ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü, Kayalık Mahallesi Şehit Cengiz Otyakmaz Caddesi’nde bulunan Ahmet Karaca’ya (85) ait bir katlı ahşap evin bahçesinde çıkan yangında ailenin gözlerinin önünde yanan ev kullanılamaz hale gelmişti. Reşadiye Kaymakamlığı ve Reşadiye Belediyesi evi ve tüm eşyaları yanan Yavaş ailesine sahip çıktı.


Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem ve Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ile birlikte yangının çıktığı eve giderek incelemelerde bulundu. Daha sonra yangın sonucu mağdur olan Yavaş ailesini makamına davet eden Kaymakam Erdem,"Evi tamamen yanan ve şu an ailesiyle belediyemizin kaplıca otelinde geçici olarak misafir edilen Mehmet Reşit Yavaş’a az önce acılarını az da olsa hafifletebilecek güzel bir haber verdik. Sosyal devlet olmanın verdiği ödevle ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan ailenin beyaz eşya ve temel ihtiyaçlarını alacağız. Ayrıca Niksar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü vasıtasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan her ay yaklaşık bin 400 TL olmak üzere ailenin çocuklarına sosyal, ekonomik destek sağlayacağız. Bu arada memurundan vatandaşına kadar Reşadiyeliler de üzerine düşeni hakkıyla yaparak gerek yangının söndürülmesinde, gerekse de sonraki aşamada aile ile birlikte olarak komşuluk görevlerini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. Onlara da içtenlikle teşekkür ediyorum. Çok şükür ki can kaybı yok. Bu en büyük tesellimiz oldu. Allah beterinden saklasın" dedi.




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