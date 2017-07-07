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07 Temmuz 2017 18:24

Evlerinin yandığını gören çocuklar gözyaşlarını boğuldu

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı ile bir ahşap ev ve odunluk yandı.

Evlerinin yandığını gören çocuklar gözyaşlarını boğuldu

07 Temmuz 2017 18:24

Evlerinin yandığı gören çocuklar gözyaşlarına boğuldu.


Yangın, 14.30 sıralarında Kayalık Mahallesi Şehit Cengiz Otyakmaz Caddesi’nde bulunan Ahmet Karaca’ya (85) ait bir katlı ahşap evin bahçesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın bahçeden Raşit Yavaş’ın kiracı olarak oturduğu ev ile Cevat Şimşek’e ait evin çatısına ve odunluğuna sıçradı. Yükselen alevleri fark eden Ahmet Karaca, ahşap evde oturan kiracısı Raşit Yavaş’a seslendi. Daha sonra Yavaş itfaiye ekipleri ile polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği mahalle sakinlerini evlerinden tahliye etti. Evinin yandığını gören, Raşit Yavaş’ın eşi fenalık geçirdi. Olay yerine 112 Acil Servis Sağlık ekipleri çağrıldı. İlk müdahalenin ardından fenalaşan eş Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evinin yandığını gören Yavaş’ın çocukları ise gözyaşlarına boğuldu. Çocukları Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç sakinleştirdi.


Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler bahçedeki kuru odunların ve ağaçların yanmasına da neden oldu. Çıkan yangında can kaybı olmazken maddi hasar meydana geldi. Alevler çevredeki evlere sıçramadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.




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