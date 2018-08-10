Evrim, 32 gündür kayıp olarak aranıyor

Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünün yaylasında annesi Dilek Atış’ın 10 Temmuz’da çadırda bıraktığı, döndüğünde ise kaybolduğunu söylediği Evrim Atış’ı arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmadı. Yenisu köyü yaylası ve çevresinde askeri birlikler tarafından arama çalışmaları aralıklarla devam ederken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor. Çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle 18 gündür tutuklu bulunan anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış’ın, cezaevinde verecekleri yeni bir ifade bekleniyor.

Olay

Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Dilek-Burhan Atış çifti, Nisan ayında köylerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki yayla bölgesine bir komşularıyla birlikte çadır kurarak besicilik yapmaya başlamıştı. 10 Temmuz’da hayvanları suya götürmek için çadırdan ayrılan babaanne Sati Atış’ın peşine düşen Evrim’i annesine bırakmıştı. İddiaya göre anne Dilek Atış ise Evrim’i çadırda kardeşinin yanına bırakarak ahıra gittikten sonra döndüğünde kızını bulamamıştı. Olayın jandarmaya bildirilmesinden sonra bölgede jandarma komandolar, JAK, AFAD, UMKE ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da arama gerçekleştirdi. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin yanı sıra termal kameralı drone ve teknolojik aletler kullanılarak günlerdir süren takip ve ifadeler doğrultusunda yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.