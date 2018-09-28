Evrim 81 gündür kayıp

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde yayladaki çadırlarında kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan 81 gündür haber alınamıyor.

Yenisu köyünde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde kaybolmuştu. Anne Dilek Atış, kızını kardeşinin yanına çadıra bıraktıktan sonra geri döndüğünde bulamadığını iddia etmişti. Küçük kızın kaybolmasının ardından yaylada ve köyde geniş çaplı arama çalışmaları yapılmıştı. Günler süren arama çalışmalarına komandolar, jandarma, JAK, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra iz takip köpekleri ve kadavra köpekleri katılmıştı. Gece görüşlü drone ve teknolojinin imkanları kullanılarak yapılan çalışmalarda bir bulguya rastlanmamıştı.

Evrim'in anne ve babası 68 gündür tutuklu

Yaşanan olayın ardından 10 gün sonra gözaltına alınan Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesi ile 23 Temmuz'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Baba Burhan Atış Zile Cezaevine, anne Dilek Atış ise Çamlıbel T Tipi Cezaevine gönderilmişti. Burhan Atış'ın "Traktörden düşüp öldü, babamın mezarına gömdüm” sözleri üzerine mezarda yapılan incelemede bir bulguya rastlanmamıştı. Anne Dilek Atış da ifadesinin çelişkili olması üzerine şüpheli bulunarak tutuklanmıştı. Evrim'in bulunması için soruşturma gizlilikle yürütülüyor.