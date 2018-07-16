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16 Temmuz 2018 16:56

Evrim’de umutlar tükeniyor

Tokat’ta 7 gündür kayıp olarak aranan Evrim’in babaannesi Sati Ateş, yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Ben yavrumun ölüsünü dirisini istiyorum daha bir şey istemiyorum.

Evrim’de umutlar tükeniyor

16 Temmuz 2018 16:56

Yavrumu bana bulun ya ölüsü, ya dirisi" dedi.


Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da annesinin çadıra bıraktıktan bir süre sonra kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’tan bugüne kadar yapılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmadı. İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan yaylada ve köyde devam eden arama tarama çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili ve TBMM İdari Amiri Kadim Durmaz da aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Milletvekili Durmaz’ın ziyarette aile ile bir süre sohbet ederken babaanne Sati Ateş, yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Ben yavrumun ölüsünü dirisini istiyorum daha bir şey istemiyorum. Yavrumu bana bulun ya ölüsü, ya dirisi. Elimizden bir şey gelmiyor çırpınıyoruz" dedi.


Anne Dilek Atış ise ahırdan çadıra döndüğünde çocuğunu göremediğini, çadırın çevresini aramasına rağmen bulamadığını söyledi. Kızının oyun oynarken çadırdan fazla uzaklaşmadığını ifade eden Atış, çaresiz bekleyişlerinin sürdüğünü kaydetti.


CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da coğrafi konuma dikkat çekerek, "Evrim, kalça çıkıklığı nedeni ile operasyon geçirmiş. 15-20 adım attıktan sonra oturma ve dinlenme ihtiyacı hisseden bir çocuğun zor coğrafyada yarım saatlik bir sürede kaybolması zor gözüküyor. Bu konunun uzmanı değilim peşinde konuşmamak lazım. Güvenlik güçleri titizlikle çalışma yapıyor. Dilerim ailenin bu acısı biran önce dinecek şekilde küçük yavrumuzu onlarla buluşturacak bir şey olur. Aranmadık yer kalmadı, gizemli bekleyiş sürecek" diye konuştu.




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