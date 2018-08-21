Evrim’i arama çalışmaları bayramda da devam etti

Turhal ilçesine bağlı Yenisu Köyü Yaylası’nda 43 gündür kendisinden haber alınamayan Evrim’i arama çalışmaları devam ediyor. Turhal ilçesinde konuşlu bulunan Nevşehir Jandarma Komando Taburundan timler, Kurban Bayramı’nda da arama çalışmalarına devam etti. Ormanlık alanda faaliyetlerine devam eden komandolara UMKE ekipleri eşlik etti. Yaylada yakınları ile bayramlaşan aileden amca Niyazi Atış ile babaanne Sati Atış basın mensuplarının röportaj taleplerini geri çevirdi. Buruk bir bayram geçiren köylüler ise günlerdir Evrim’den haber alınamadığını, endişeli bekleyişlerinin devam ettiğini belirtti.

Anne ve baba 30 gündür tutuklu

Evrim’in kaybolmasının ardından gözaltına alınan anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış 23 Temmuz’da Turhal Adliyesinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anne ve babanın çelişkili ifadeler vermesinden dolayı tutuklandığı öğrenilirken, Evrim’in anne ve babasıyla yakınlarının cep telefonları incelemeye alınmıştı.

Olay

Dilek-Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış iddiaya göre, 43 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış’ın peşinden giderken, babaanne gelinine seslenerek torununu çadıra göndermişti. Evrim’i çadırda kardeşi Sati Atış’ın (1,5) yanına bırakan anne Dilek Atış, bir süre sonra çadıra geri geldiğinde kızını bulamamıştı. Bir süre kızını kendisi çadır etrafında arayan anne Dilek Atış durumu eşine ve ailesine bildirdikten sonra jandarmaya haber verirken arama çalışmaları başlatılmıştı. Aramalara jandarma komandolar, JAK, AFAD, ve UMKE arama iz takip ve kadavra köpekleri katılırken, bugüne kadar yapılan çalışmalarda bir bulguya rastlanmadı.