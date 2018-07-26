Diğer
Kategoriler
26 Temmuz 2018 12:06

Evrim’i arama çalışmaları noktasal olarak yapılacak

Tokat’ta 16 gündür kayıp olarak aranan Evrim’in öldürülüp gömülme ihtimaline karşı belirli noktaların aranacağı öğrenildi.

Evrim’i arama çalışmaları noktasal olarak yapılacak

26 Temmuz 2018 12:06


Tokat’ın Turhal İlçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında 10 Temmuz tarihinde kaybolan Evrim’i arama çalışmaları devam ediyor. Ankara’dan Tokat’a gelerek yaklaşık 2 haftadır arama çalışmalarına devam eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Yenisu Köyü Gözderesi mevkiinde arama gerçekleştirdi. JAK ekipleri ayrıca tarlalarda arama çalışmaları yaparken önlerine çıkan samanlıkları da gözden geçirdi. Adeta samanlıkta iğne arayan JAK ekipleri çalışmalarında bir bulguya rastlamadı. Evrim’in öldürülüp gömülme ihtimaline karşı arama çalışmalarında belirli noktaların dikkate alınacağı öğrenildi. Ankara Polatlı’da kaybolan Eylül’ün cansız bedenin bir direğin dibinde bulunmasından hareketle benzer noktalarda arama çalışmaları yapılacak.



Anne ve baba tutuklu


Evrim’in kaybolması olayının ardından anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış, çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle Turhal Adliyesinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. 3 gündür cezaevinde olan anne ve babanın tutukluluk haline ise ailenin itirazları Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç