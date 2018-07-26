Evrim’i arama çalışmaları noktasal olarak yapılacak

Tokat’ın Turhal İlçesine bağlı Yenisu Köyü yaylasında 10 Temmuz tarihinde kaybolan Evrim’i arama çalışmaları devam ediyor. Ankara’dan Tokat’a gelerek yaklaşık 2 haftadır arama çalışmalarına devam eden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Yenisu Köyü Gözderesi mevkiinde arama gerçekleştirdi. JAK ekipleri ayrıca tarlalarda arama çalışmaları yaparken önlerine çıkan samanlıkları da gözden geçirdi. Adeta samanlıkta iğne arayan JAK ekipleri çalışmalarında bir bulguya rastlamadı. Evrim’in öldürülüp gömülme ihtimaline karşı arama çalışmalarında belirli noktaların dikkate alınacağı öğrenildi. Ankara Polatlı’da kaybolan Eylül’ün cansız bedenin bir direğin dibinde bulunmasından hareketle benzer noktalarda arama çalışmaları yapılacak.

Anne ve baba tutuklu

Evrim’in kaybolması olayının ardından anne Dilek Atış ile baba Burhan Atış, çelişkili ifadeler vermeleri nedeniyle Turhal Adliyesinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı. 3 gündür cezaevinde olan anne ve babanın tutukluluk haline ise ailenin itirazları Zile Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmişti.