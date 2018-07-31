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31 Temmuz 2018 13:34

Evrim’in anne ve babası ile birlikte 5 kişinin HTS kayıtları incelemede

Tokat’ta kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış’la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne ve babası ile birlikte 5 kişinin HTS kayıtları inceleniyor.

Evrim’in anne ve babası ile birlikte 5 kişinin HTS kayıtları incelemede

31 Temmuz 2018 13:34


Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da annesi tarafından çadırda kardeşinin yanına bırakıldığı iddia edilen Evrim’e ait henüz bir ip ucuna ulaşılamadı. Olayın ardından çelişkili ifadeler verdiği gerekçesi ile tutuklanan baba Burhan Atış Zile Cezaevinde anne Dilek Atış, Çamlıbet T Tipi Cezaevinde tutuklu olarak bulunuyor. Arama çalışmaları belirli bölgelerde devam ederken derinleştirilen soruşturmada Evrim’in annesi, babası ile amcası Niyazi Atış babaannesi Sati Atış, komşu çadırlarındaki Ali Hin’in telefon görüşmeleri incelemeye alındı. HTS raporu doğrultusunda Evrim’in kaybolmasında bir iz aranırken, yaklaşık 10 gündür devam eden incelemelerde elde edilecek bulguların soruşturmaya yön kazandırması bekleniyor.




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