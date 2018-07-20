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20 Temmuz 2018 19:23

Evrim’in kaybolduğu çadırın çevresindeki gübrelik kepçe ile kazılarak arandı

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında Evrim’in kaybolduğu çadır etrafındaki gübrelik kepçe yardımı ile arandı.

Evrim’in kaybolduğu çadırın çevresindeki gübrelik kepçe ile kazılarak arandı

20 Temmuz 2018 19:23


Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz’da kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış’ı arama çalışmaları kapsamında duyum alan Jandarma ekipleri köy mezarlığında gece yaptığı çalışmaların ardından yaylada da arama yaptı. Minik Evrim’in kaybolduğu çadırın etrafındaki hayvan gübrelerinin biriktirildiği alan kepçe ile arandı. Komandoların da kazma kürekle yaptığı arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı.


Evrim’in ailesinin ifadesi alınıyor


Öte yandan Evrim’in babası Burhan Atış, annesi Dilek Atış, babaannesi Sati Atış amcası Niyazi Atış ile birkaç akrabasının Turhal İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesine başvurulduğu, ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




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