Felç geçiren yaşlı adamın ahşap tasarımları geçim kaynağı oldu

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşayan Turan Tüzün (59), 4 yıl önce tarla sularken felç geçirdi. Kolunu ve ellerini oynatmakta zorluk çeken Tüzün, hastalığını yenmek için ahşapla uğraşmaya çabaladı. Askerden geldikten sonra yıllardır hamallık yapan 3 çocuk babası yaşlı adam Bağ Kur ödemesini zamanında yapamadığı için emekli olamadı. Devletin verdiği aylık 410 lira ücretle geçinemeyince de, hanımı tarlada çalışmak zorunda kaldı. Başka bir geliri olmayan yaşlı adam, zamanla hastalığını büyük ölçüde yenerek, yapmış olduğu ahşap eşyaları evinin önünde satmaya başladı.

Nasip konusunda Allah'ın bir kapıyı kapatsa da, başka bir kapı açtığını belirten Turan Tüzün, “Hayatım askerden geldikten sonra hamallıkla geçti. Bundan 4 sene öncede tarlayı sularken felç geçirdim. Ellerimi ve kollarımı oynatmakta zorlanıyordum. Sonra nasıl hareket edeyim derken ahşap oymaya zorlayarak iyi olmaya çalıştım. Keserle, bıçakla kolumu hareket etmek için zorlamaya başladım. Zamanla tam düzelmese de iyi duruma geldi. Bu arada iyi olmak için başladım ahşap oymacılığı mesleğim oldu. Çiftçi bağ kur borcum vardı. Ödeyemedim. O yüzden emekli aylığım yok. Sadece devletten aldığım aylık 410 lira ile geçinmek zorunda kalınca eşim tarlada çalışmaya başladı. Eşyaları ceviz, gürgen, çam sert ağaçlar kullanarak kaşık, çanak, süs eşyaları, hayvan figürleri yapıyorum. Kendimi o kadar geliştirdim ki yapmayacağım şey yok. Bugüne kadar yaptıklarımdan baston ve değnek çok sattım. Yaptıklarım el emeği göz nurum. Bana kalsa fiyat biçilemez. Yeri geliyor bir tanesi için 2 gün uğraştığım oluyor. Geçimimi sağlamak için uygun fiyata evimin önünde satıyorum. El emeğine sevgisi olan kişiler varsa gelsin benden alsınlar” şeklide konuştu.