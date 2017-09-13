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13 Eylül 2017 15:52

FETÖ’nün "hakim ve savcı çalışma evlerine" yönelik 6 ilde operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) "hakim ve savcı çalışma evlerine" yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli kadın gözaltına alındı.

FETÖ’nün

13 Eylül 2017 15:52


Edinilen bilgiye göre, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin hakim ve savcı çalışma evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, İzmir, Manisa’da operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkartılan 9 şüpheli kadın yakalanarak Tokat’a getirildi. Aralarında avukat ve hakimlikten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 şüpheli Tokat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.




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