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17 Mayıs 2018 16:35

Filistin İçin Dua Programında Buluşuldu

Turhal Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan programında İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dualar okundu.

Filistin İçin Dua Programında Buluşuldu

17 Mayıs 2018 16:35


Milli Egemenlik parkında düzenlenen programa Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, İl Genel Meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, bu yıl 5. sini düzenledikleri Ramazan etkinliklerinin önemine dikkat çekip, bu yıl iftar yemeklerinin yeni açılan Gazi Hasan Muhammed Çeçen Aş evi ve Sosyal Tesislerinde verileceğini söyledi.


Bekler, konuşmasında İslam dünyası üzerindeki zulme dikkat çekip. "Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da zalimler boş durmadılar. Ramazan iklimini yaşamak için hazırlık yapılırken Filistin’de yine katliam yaptılar" dedi. İsrail’in Filistin’e yapmış olduğu saldırılar nedeni ile Ramazan’ın ilk programı Filistin’deki mazlumlara adadıklarını ifade etti.


Filistin topraklarının İsrail’e ait olmadığını vurgulayan Bekler, "Orası tevhidin kalesidir, orası zulmün kalesi değil, orası selamın kurtuluşun, barışın kalesidir. Orası bize bütün Peygamberlerden miras kalmış bir Tevhid mücadelesinin başkenti ve ana vatanıdır" dedi. Filistin’de ki mazlumlar için okunan Kur-an tilaveti sonrası İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ’ın yapmış olduğu dua ile program sona erdi.




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