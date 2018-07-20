Film seti değil, turnuva hazırlığı

Tokat’ta 9 yıldır faaliyet gösteren ve adını Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’dan alan Gaziosmanpaşa Atlı Okçuluk Spor Kulübü, 40’a yakın sporcusuyla ata yadigarı okçuluk sporunu yaşatmak ve sonraki nesillere aktarmak maksadıyla faaliyetlerine devam ediyor. Daha önceki yıllarda ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiği birçok başarıyla adından söz ettiren kulübün başkanlığını da yine 5’ten fazla Uluslar arası şampiyonluk unvanına sahip Nadir Oflaz yapıyor. Amaçlarının Tokat’ta geleneksel okçuluk sporunun canlanmasını ve ilerlemesini sağlamak olduğunu söyleyen Oflaz, "Yaklaşık 8-9 senedir geleneksel spor olan okçulukla uğraşıyoruz kulübümüz olarak. Son 4 senedir de resmi olarak, federasyona bağlı olarak devam etmekteyiz. Şuanda burada görmüş olduğunuz çalışma film seti değil, Kütahya’daki uluslararası yarışma için hazırlıktır. Tokat’ta bu işi canlandırmaya ve ilerlemesi için ata ve ecdat yadigarının diğer nesillere aktarılabilmesi için elimizden gelen neyse yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ok atan altın atarmış"

Geleneksel okçuluk sporunun birçok branşa göre daha pahalı olduğunu söyleyen Oflaz, spora başlamak isteyenlere bu durumu yansıtmamaya çalıştıklarını söyledi. Oflaz, "Pahalı bir spor olduğunu söyleyebiliriz. Eskilerin bir lafı vardır; ’Ok atan altın atarmış.’ Elbette kullanılan malzemelerin kendine has bir fiyatı var, ücreti var. Ama ilk başta buraya gelen sporcularımıza bunu yansıtmıyoruz, yansıtmayacağız da. Kıyafeti de işin içerisine katarsak 1,5-2 bin lira arasında bir yarışmaya gittiğiniz zaman yayınızla, belirli bir sayıda okunuzla, sadak, tirkiş ve geleneksel kıyafetinizle bir boy gösterebilirsiniz" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü’nde kendilerine tahsis edilen özel alanda antrenmanlarını gerçekleştirilen sporcular arasında kadın okçular da bulunuyor. Okçuluk sporunu 3 yıldır yaptığını söyleyen 31 yaşındaki Esra Serdemir, "Okçuluk, bayanların yapabileceği geleneksel bir spor dalımız. Kütahya’da bir turnuvamız düzenlenecek ve şuanki çalışmalarımız onun üzerine. İnşallah derecelerle geri döneceğiz. İddiamız büyük" diye konuştu.

Yarışmaya hazırlanan sporcuların çocukları da anne ve babalarıyla birlikte antrenman alanında özel kıyafetleriyle yay gerip ok atıyor.