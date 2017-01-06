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06 Ocak 2017 17:23

Fırat Kalkanı Harekatı gazisine moral

Fırat Kalkanı Harekatı gazisine moral

06 Ocak 2017 17:23

Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sarıca’yı İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan evinde ziyaret ederek moral verdi.
Tokat’ın Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi doğumlu olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sarıca, Fırat Kalkanı Harekatı operasyonunda 24 Kasım 2016 tarihinde yaralanmıştı.
Hastanede yapılan tedavisinin ardından baba ocağında istirahate gönderilen Sarıca’yı evinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Yarbay Haydar İrban ile birlikte ziyaret etti. Gazinin annesi, babası ve kız kardeşinin de bulunduğu ziyarette komutanlar Sarıca ile sohbet ederek moral verdiler.



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