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Fırsatçılık yapmadılar bir yıldır simit 1 Lira

Tokat’ta 1,5 TL’den satılan simit Niksar’da bir yıldır 1 Lira’dan satılıyor.

Tokat'ta 1,5 TL'den satılan simit Niksar'da bir yıldır 1 Lira'dan satılıyor.


Tokat'ın Niksar ilçesinde 20 yıldır simitçilik yapan Selçuk ve Semih Yayla kardeşler bir yıldır simite zam yapılmadığını ve şu anda da 1 Lira'dan simit satışı yaptıklarını söyledi.


Niksar'da yarım asırdan bu yana babadan kalma mesleği sürdürüp simit yapan Selçuk ve Semih Yayla kardeşler “50 yıldır babamız bu mesleği yapıyordu 20 yıldır da biz bu mesleği sürdürüyoruz. Uzun yıllar babamızla birlikte çalıştık, babamız emekli olduktan sonra biz devraldık. Günde yaklaşık 1500 civarında simit çıkarıyoruz. Son zamanlarda döviz kurundaki artıştan kaynaklı olarak, bazı fırsatçılar her şeye zam yapıyor. Ekonomik krizi fırsat bilenlerden olmadık olmayacağız, devletimizin milletimizin her zaman yanındayız sonuna kadar da yanında olacağız. Un, susam gibi hammaddeye zam geldi bu bir gerçek, ama vatandaş yesin diye yaklaşık bir yıldır simiti 1 Liraya satıyoruz. Tokat'ta 1,50 TL'den simit satılırken, Niksar'da simit 1 Lira'dan satılmakta, yaklaşık bir yıldır fiyatlarımız değişmedi 1 TL'den satış yapıyoruz, bundan sonra da satmaya da devam edeceğiz. Dolara inat simit fiyatlarımız geçen yılla aynı. Vatandaş yesin diye 1 Lira'dan simit satıyoruz” dedi.

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