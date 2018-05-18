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18 Mayıs 2018 10:47

Fitre vereceklerin bayramı beklemelerine gerek yok

Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, fitresini çevresindeki ihtiyaç sahiplerine verecek olan vatandaşların Ramazan Bayramı’nı beklemesine gerek olmadığını belirterek, dileyen vatandaşların fitrelerini peşin olarak da ödeyebileceklerine dikkat çekti.

Fitre vereceklerin bayramı beklemelerine gerek yok

18 Mayıs 2018 10:47


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından fitre tutarı bu yıl kişi başı 19 lira olarak belirlendi. Bu doğrultuda fitresini vermek isteyen vatandaşların bayramı beklemelerine gerek olmadığını ifade eden Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Peygamber Efendimizin de bu yönde bir tavsiyesi olduğunu hatırlatarak, dileyen vatandaşların Ramazan ayı içerisinde de fitrelerini ödeyebileceklerini söyledi. Bilgili, "Fitre, bayram sabahı bedenimizin bir zekatı olarak üzerimize vacip olur. Dolayısıyla bayram sabahına erişmiş olmanın bir göstergesi olan fitreyi veririz. Ama bu fitreyi bayramdan önceki günde fakirin ihtiyaçlarını karşılaması bakımından, Ramazan’daki ya da bayramdaki ihtiyaçlarını karşılaması bakımından peşin olarak Ramazan içerisinde vermekte de bir sakınca yoktur. Hatta Peygamberimizin de bu yönde bir tavsiyesi vardır. Fitremizin bu yıl asgari miktarı Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 19 lira olarak belirlendi. Üzeri verilebilir ama asgarisi 19 liradır" dedi.


Bazı vatandaşlar tavsiye edildiği gibi fitresini peşin olarak vermeyi düşündüğünü belirtirken, bazı vatandaşlar da adet gereği bayramdan birkaç gün önce vermeyi planladığını söyledi.




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