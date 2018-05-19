Galatasaray’ın şampiyonluğu Tokat’ta coşkuyla kutlandı

Süper Toto Süper Lig’in 34. haftasında rakiplerini geride bırakarak 2017-2018 sezonunda Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Tokat’ta yaşayan Galatasaraylı taraftarlar Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak meşaleler ve marşlarla takımlarının şampiyonluklarını kutladı. Kutlama yapan gurup adına konuşan UltrAslan Üni Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Temsilcisi Burak Can Kaygusuz 2 yıldır bekledikleri şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek sezon başından beri takımlarına olan güvenlerini hiç kaybetmediklerini söyledi.

Cumhuriyet Meydanında yakılan meşalelerden dolayı bir süre göz gözü görmezken, taraftarların uyarılarına rağmen gurubun içerisinde torpiller patlatıldı. Coşkuyla söylenen marşlar eşliğinde yapılan kutlamalar sonrasında taraftarlar meydandan ayrıldı.