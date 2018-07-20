Gazeteciyi haberle kandırıp doğum günü sürprizi yaptılar

Zile’de İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri olarak görev yapan Yaşar Erkan İçen’e sürpriz doğum günü kutlaması hazırlamak isteyen eşi ve arkadaşları ilginç bir yönteme başvurdu. Eşi ve arkadaşları tarafından organize edilen sürpriz öncesinde gazeteci İçen, Muhsin Yazıcıoğlu parkına ’kaza var’ diye aranarak çağrıldı. İtfaiye personelinin çağırdığı haberci, olay yerine geldiğinde kendisine yapılan doğum günü sürprizi ile karşılaştı. Zile Belediye Başkanı Lütfi Vidinel’in de katıldığı organizasyon habere giden haberciyi haber yaptı. İçen’in eşi Sema İçen’in pasta üzerine yazdığı ’En iyi haberin benim’ notu ise dikkatlerden kaçmadı. Sema İçen, en güzel haberin benim notunu eşinin gece gündüz haberle uğraştığı için özellikle yazdığını belirterek, "Bugün eşimin doğum günüydü. Eşimde haber muhabiri olduğu için bizde itfaiyedeki arkadaşlarla böyle bir organizasyon yaptık. Eşimi ’kaza haberi var’ diye itfaiyedeki arkadaşlar çağırdılar. Geldiği zaman böyle bir sürprizle karşılaştı. Bu şekilde doğum gününü kutlamış olduk. Eşim gece gündüz haberle ilgilendiği için pastanın üzerine ’En iyi haberin benim’ yazdım" diye konuştu.

Habere giderken haber olan gazeteci İçen ise "Kaza için geldiğimde kaza olmadığını, doğum günüm için bana sürpriz hazırladıklarını fark ettim. Çok şaşırdım, en iyi haberim oldu" şeklinde konuştu.