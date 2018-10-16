Gazi Osman Paşa karakterini on beşliler karşıladı

Payitaht Abdulhamit dizisinde Gazi Osman Paşa rolündeki ünlü oyuncu Aydın Sigalı'yı Tokat'ta on beşliler karşıladı.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlene kitap fuarı etkinlikleri kapsamında Tokat'a gelen ünlü oyuncu Aydın Sigalı, öğrencilerle buluştu. Gazi Osman Paşa'nın memleketi Tokat'ta dizideki kostümü ile öğrencilerin karşısına çıkan Sigali'ye ilgi büyüktü. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi girişinde Gazi Osman Paşa rolündeki Aydın Sigali'yi Kurtuluş Savaşı dönemi askeri kıyafeti giymiş gençler karşıladı. Tokat'tan Çanakkale savaşına katılan "Onbeşlileri" temsil eden gençleri selamlayan Sigali, öğrencilerin oluşturduğu koridor arasından Plevne Marşı eşliğinde yürüdü. Okul bahçesinde kısa bir konuşma yapan Sigali, konferans salonunda öğrencilerin sorularını cevapladı. Sigali'nin konuşması sırasında ise öğrencilerden birisi ayağa kalkarak “Plevne Marşını” okudu. Sigali'de öğrencilerin arasına geçerek öğrencilere eşlik etti.

Sigali, Gazi Osman Paşa'nın memleketi Tokat'a gelmekten mutlu olduğunu ifade ederek, “Gazi Osman Paşa gibi bir kahramanın torunlarının o ruhu yaşatıyor olabilmesi, bunu görmek, yüzleşmek beni çok gururlandırdı” dedi.

Gazi Osman Paşa'yı canlandırmak nasıl bir duygu şeklindeki soruya Sigali, “Çok zor. En büyük korkum bu karşılığı oluşturabilecekmiydik, oyuncu olarak gücümüz buna yetecekmiydi? Ama görüyorum ki Tokat haklı ve ülkemizde herkes bu konuda teveccüh gösterdi ve beğenilerini ortaya koydu. Bu anlamda çok mutlu oldum. Bunun karşılığını görmek beni çok mutlu etti” diye cevap verdi.