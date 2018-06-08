Geleceğin sanatçıları ödüllerini aldı

Jandarma Genel Komutanlığının 179’uncu kuruluş yıldönümü münasebetiyle, Öğrencilerle birlikte okul idarecileri, öğretmenleri ve aileleri, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan tarafından ağırlandı.

Resim yarışmasında birinci Şehit İbrahim Doğan Ortaokulu öğrencisi Zeynep Murat, ikinci Yavuz Selim Ortaokulundan Halim Keser ve Çamlıbel Ortaokulundan üçüncü de Dilara Erden olurken şiir yarışmasında il birincisi Gaziosmanpaşa Ortaokulundan Ahmet Berkay Uçurum, ikinci Erbaa Tepeşehir YİBO’dan Şevval Bulut ve üçüncü de Yeşilbağ Ortaokulundan Kadir Aydoğan oldu. Derece elde eden öğrencilere hediyelerini takdim eden Albay Arıkan çocukları, aileleri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılar diledi.