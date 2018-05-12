Gelen acı haberle gözler yeniden Kelkit Çayı’na çevrildi

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 18 gün önce Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak için yapılan arama çalışmaları sırasında 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olduğu tespit edilen bulgulara ulaşılmasının ardından bölgede arama çalışmalarına hız verildi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) arama kurtma su altı ekipleri HES göletinde çalışma yaptı. Dalgıçlar bulanık suya dalarak tabanda trafik kazasında Kelkit Çayında suda kaybolan muhtar Ayhan Cebe ve çocuklara ait başka bir bulguya ulaşabilmek için çalışma yaptı. Tokat AFAD ekipleri de Kelkit Çayı kenarı ve çevresinde arama tarama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaları Bayram Erol’un babası Ömer Erol, babaannesi Rukiye Erol, kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı ile suda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’nin akrabaları takip etti.

Kayıp çocuklardan Dursun Kağan Taşçı’nın babasının endişeli bekleyişi devam ediyor

Oğlundan 2.5 yıdlır haber alamayan Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı, çalışmaları endişeli gözlerle taklip etti. Baba Taşçı, Bayram’ın bulunmasının üzücü olayı açığa çıkarmış olduğunu belirterek, "Akşam üzere 21.30’da evin önündeki kalabalığı görünce olayı öğrendim. Bugün de arama çalışmalarının devam edeceğini söylediler" diye konuştu.

"Bayram döner diye bekliyorduk"

Bayram Erol’un babası Ömer Erol’da çalışmaları Kelkit Çayı kenarında izlerken, babaanne Rukiye Erol, yaşadıkları üzüntüyü dile getirerek, "Bayram’ın cesedini bulduk dediler. O an şok olduk, büyük üzüntü yaşadık. Bizler Bayram döner diye bekliyorduk, birgün büyürde gelir diye. Kapıyı yine çalar diyorduk. Ama ölüsü geldi" diye konyuştu.,

"Onlar 2.5 yıldır acıyı çekiyor biz 18 gündür"

Kayıp muhtar Ayhan Cebe’nin kuzeni Nihat Cebe, 18 gündür acı bekleyişlerinin devam ettiğini çocukları kaybolan ailelerin acısını hissettiklerini ifade ederek, "Onlar 2.5 yıldır acıyı çekiyor biz 18 gündür. 20 kilometrelik bir alan olduğu için aramalar bazen yetersiz kalıyor. Bu bizim içimizdeki bir acı, hiç dinmeyen bir acı. Ekiplerin biraz daha yoğunlaştırarak arama yapmasını rica ediyoruız. Bizlere yardım edin acımız büyük" dedi.

Cebe, Reşadiye’ye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki HES barajı içerisindeki mazgallarda yapılan arama sırasında Bayram Erol’un ayakkabısının bulunduğunu gördüklerini ifade ederek, "O gün su secviyesi yüksekti, JAK ekibi tabanda 8-10 metre balçık olduğunu ölü baklıkların dahi balçığa sıkıştığını söylediler. O balçığın temizlenmesi kazım. HES’in elektrik üretimine giden mazgalları var. Ayakkabısı uç kısmında mazgalın arasına sıkışmış bir şekilde bulundu. Bizimde bütün umudumuz orada" dedi.

Bayram’ın ayakkabısı bulduığu anlarda ordaydılar

Reşadiye ilçesinde 18 gün önce Kelkit Çayı’nda kaybolan muhtar Ayhan Cebe’yi bulmak çin arama çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri HES göleti mazgallarında önemli bir bulguya ulaşmıştı. 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan 10 yaşındaki Bayram Erol’a ait olduığu değerlendirilen ayakkabının içinde elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmişti. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular 2008 doğumlu Bayram Erol isimli çocukla uygunluk sağladığı tespit edilmişti.

Olay; Reşadiye ilçesi D-100 karayolu Dokuzdolanbaç Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada Niksar’dan Reşadiye’ye giden Ayhan Cebe’nin kullandığı 60 RG 322 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten Kelkit Çayı’na yuvarlanması sonucu suyun içinde kaybolan 2 çocuk babası muhtar Ayhan Cebe’yi JAK ekipleri arama çalışması başlatmıştı. Yaklaşık 2 haftadır devam eden arama çalışmaları sırasında içerisinde çorap ve insan kemiği kalıntılarının bulunduğu çocuk ayakkabısı bulunmuştu. Kemik parçalarının 29 Aralık 2015 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı’ya ait olduğunu tespit edilmesinin ardından aileye acı haberi Tokat Valisi Ömer Toraman gece saatlerinde vermişti.