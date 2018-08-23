Geleneksel bayramlar Soğukpınar’da yaşatılıyor

Soğukpınar köyünde kılınan bayram namazı sonrası köy meydanında muhtarlık ve dernek tarafından bayramlaşma töreni düzenlendi. Çocuklara çeşitli hediyeler ve şekerler ikram edildi. Evlerinden dışarıya çıkamayan köyün yaşlılarına araçlar tahsis edildikten sonra evlerinden alınıp köy meydanına getirildi. Köy halkının evlerinden getirdiği yiyecekler ve burada pişirilen yemekler okunan dualardan sonra hep birlikte yenildi. Soğukpınar köyünün, bayram geleneklerinden olan kadınların kına yakma geleneği bu yılda düzenlenen kına yakma töreniyle devam etti.

Programda konuşma yapan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ile Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç bayram günlerinin önemine değindiler. Ozanlar Mehmet Keleş ve Ali Balta deyişler söylerken, sanatçılar Tokatlı Gamze, Onur Kaya ve Mustafa Polat türküler söyleyip bayramlaşma gününe renk kattılar.