Geleneksel okçular üç boyutlu hedefleri vurmak için yarıştı

Tokat merkeze bağlı Teknelik köyünde Danişment Gazi Atlı Okçuluk Derneği tarafından düzenlenen yarışmaya yurt içinden İstanbul, Ankara, Malatya, Adana, Samsun, Bartın, Amasya, Osmaniye; yurt dışından ise Kaliforniya’dan sporcular katıldı. Okçular süre kavramının olmadığı yarışmada belirlenen üç boyutlu hedefleri vurarak puan kazanmak için mücadele etti. Danişment Gazi Atlı Okçuluk Derneği Başkanı Dr. Yaşar Metin Aksoy, Türkiye’de çok fazla örneği görülmeyen saha yarışmasında 3 boyutlu hedeflerin kullanıldığını kaydetti. Bir avcı taklidi olduğu için yarışmanın düz bir zeminde değil arazide yapıldığına dikkat çeken Aksoy, "2 kilometrelik parkurumuzda 13 hedefe yarışmacılar guruplar halinde bularak atış yapıyorlar. Yapılan puanlamaya göre ise yarışmacıların derecesi belirleniyor" dedi.

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ı Tokat’ta ağırlamak istiyorlar

Türkiye’nin eski kulüplerinden biri olarak devletin yapmış olduğu katkılarla bu yıl yarışmayı biraz daha gelişmiş olarak geniş çapta düzenlediklerini ifade eden Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan’ın, okçuluğa önemli katlıları olduğunu vurgulayarak, "Valilik ve belediyenin iş birliği ile daha büyük bir organizasyon yaparak Bilal beyi ilimizde ağırlamak isteriz. Böylesine büyük bir organizasyon yapmayı çok arzu ederdik. 4 yıl önce atlı oyunlar festivali yaptık. Ama maalesef arkasını getiremedik" diye konuştu.

Geleneği yaşatmak istiyorlar

İstanbul Eyüp Sultan Okçuluk takımından Neslihan Candan, olimpik yaylardan ziyade Türk yaylarını tercih ettiğini ifade ederek, "Geleneğimiz çok kıymetli bizler için. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han ok meydanını Bursa hakeza öyledir meydanları sadece okçulara tahsis etmişler. Okçular tekkesi de o şekilde. Osmanlı Döneminde bir yayı almak için çok vakit harcanıyor büyük ücretler ödeniyormuş. Yine aynı şekilde bu kıymetli geleneğimizi devam ettirip çocuklarımıza güzel bir miras bırakmak için uğraşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Köylerinde yarışmanın yapılmasından mutlu olduğunu ifade eden Tokat Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Köten ise "Amerika’dan Türkiye’nin dört bir yanından katılım olması bizleri mutlu etti. Bundan sonraki yıllarda da bu etkinliği yapmayı düşünüyoruz. Tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Okçuluğa hayran karı koca

Yarışmaya yurt dışından katılan Mary Orcutt ise geleneksel okçuluğu ve Türkiye’yi sevdiğini kaydetti. Türkiye’ye Kaliforniya’dan okçuluk yarışması için geldiklerini ifade eden Crutt, "Türkiye’ye 9’uncu kez gelişimiz. Okçuluk adeta eşimin hayatı. Türk okçularını bulduk adeta bizim kalbimizi çaldılar" dedi.

Ricardo Morales ise okçuluğu sevdiğini, doğal bir ortamda ok atmanın heyecanını yaşadığını kaydetti.