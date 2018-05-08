(Fotoğraflı-Görüntülü)

Cüneyt Sevindik

TOKat-İHA - Tokat’ın Turhal İlçesine bağlı Kova ve Camikebir mahallelerinin yeniden dönüştürülmesi için mahalle sakinleri ile bilgilendirme toplantı yapıldı.

Düzenlenen toplantıda kentsel dönüşümün başlayacak olduğu mahalle sakinleri ile bir araya gelen Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler " yakında kentsel dönüşüm ofisimizi açıyoruz, vatandaşlarımızla da sözleşmelerimizi imzalayıp ilk etabımız olan ihalemizi gerçekleştirip binalarımızı yapmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm için düzenlenen bilgilendirme toplantısında vatandaşların sorularını cevapladıklarını söyleyen Bekler " Turhal’da 270 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm için bir çalışma başlatıyoruz iki tane mahalle bu çalışmanın tamamen içindedir" diyerek çalışmanın büyüklüğüne dikkat çekti. Turhallıların eski Turhal diye adlandırdıkları mahallede başlayacak olan kentsel dönüşümün en az 5 en fazla 10 yıl süreceği belirten Bekler " süreç birazda vatandaşlarımızın elinde sözleşmelerimizi ne kadar erken imzalarsak işimizi o kadar hızlandırırız" dedi.

Kentsel dönüşümün başlayacak olmasıyla Turhal’a kazandıracak olduğu değerlere değinen Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, kalenin çevresiyle başlayacak olan dönüşümün eski Turhal’ın yeniden canlandıracağına rezerve alanı olarak özelleştirme idareden alınan yerde ise yeniden bir kent kuracaklarını belirtti.

Dönüşümün başlamasıyla 2 bin 300 tane konutun 300’ün üzerinde ise ticarethanenin yapılacağını söyleyen Bekler, kentsel dönüşümün bu özelliği ile Anadolu’da Büyük Şehirler hariç en dönüşüm olduğunu belirtirken Çevre Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmanın 63 bin nüfuslu bir ilçe için çok büyük bir çalışma olduğunu ifade etti.