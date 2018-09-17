Gençlerden 'Kirletmek temizlemekten daha kolay' mesajı

Tokat Gençlik Merkezi Koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında Erbaa Üç Tepeler mevki ile Zile ilçesinde gönüllü gençlerin katılımıyla çevre temizliği gerçekleştirildi. Vatandaşların da destek verdiği gönüllü çalışmayla ilgili olarak Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, yapılan etkinlikte verilmeye çalışan esas vurgunun kirletmenin temizlemekten daha kolay mesajı olduğunu söyledi.

Çağlar,"Gençlerimizin Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirecekleri ve zararlı alışkanlıklardan korunacakları yıl içerisinde organize etmiş olduğu sosyal ve kültürel içerikli projelerden binlerce gencimizin faydalandığı birer cazibe merkezi olan Gençlik Merkezlerimizde farkındalık oluşturacak faaliyetlerimiz devam ediyor. Gençlik Liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizin katılımlarıyla Erbaa İlçemizde Üç Tepeler mevki ile Zile İlçemizde de vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları alanda çevre temizliği yapılarak doğaya katkı sağlandı. Etkinliğimize katılan gençlerimiz temizlik anlayışını bir gün ile sınırlandırmayacaklarını dile getirerek, yıl içerisinde planlanan faaliyet takvimi çerçevesinde çevre temizliği ve çevre kültürünün daha geniş kitlelere yayılması hedefinde çalışmalar gerçekleştirilmeye devam edecek olan ve farkındalık oluşturarak doğaya ve çevreye sahip çıkan gençlerimize güzel çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.