Tokat'ta 81 ilden gencin katılımı ile "gençlerin gözünden belediyecilik" çalıştayı yapılacak.

Tokat Belediyesi ev sahipliğinde 11-13 Ekim tarihleri arasında 81 ilden temsilcilerinden oluşan “Gençlerin Gözünden Belediyecilik Çalıştayı” yapılacak. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden bir gurup öğrencinin önerisini dikkate alarak çalıştay yapılmasına imkan tanıyan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çalıştay önerisinde bulunan gençlerinde hazır bulunduğu programda açıklamalarda bulunan Başkan Eroğlu, gençlerin gözünden belediyeciliğe, gençlerin gözüyle şehre bakmak istediklerini ifade ederek, “Çalıştay kapsamında ülkemizin her bir vilayetinden bir tane genç kardeşimizi Tokat'ta misafir edeceğiz. Tokat'ımız da dahil toplam 81 ilden gelen genç kardeşimizin gözünden Tokat'a bakalım diye düşündük. Biz sonuçta millet için çalışıyoruz. Vatandaşımız için varız. Vatandaşımızın en iyi hizmeti elde etmesi için varız. Bu çalıştaydan elde edeceğimiz genç bakışı hizmetlerimize yansıtalım istiyoruz. Bu konuda gençlerin gözünden belediyecilik nasıl olmalı, gençlerin geleceğin Türkiye'sinden beklentileri nelerdir, mahalli idareler ülke ekonomisine ne gibi katkı sağlar, yerel yönetimlerde gençlerin rolü neler olabilir, gençlere ulaşmak için ne gibi çalışmalar yapılabilir, sosyal medyanın yerel yönetimlerde etkisi nedir, Tokat'ın tanıtımındaki eksiklikler nelerdir gibi sorulara genç kardeşlerimizle beraber cevap arayacağız ve onlarla fikir alışverişinde bulunacağız. Onlara belediyemizin yaptığı hizmet alanlarını gezdireceğiz. Gençlerimiz için yaptığımız çalışmaları onlara tanıtacağız. Diğer yandan misafirlerimize Tokat'ın varlıklarını, değerlerini gösterip anlatacağız. Gençlerimize şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini aktaracağız. Bu çalıştayla beraber yaptığımız ve yapacağımız hizmetlere genç bakışla bakmış olacağız. Ben bu çalışmanın çok hayırlı ve güzel bir çalışma olacağını şimdiden görüyorum” dedi.

Gençlerin gözünden belediyecilik projesi çalışma ekibi ise amaçlarının kenti tanıtmanın yanı sıra gençlerin fikirlerinin değerlendirilmesi olduğunu kaydetti.