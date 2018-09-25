Gençlik merkezi kütüphanesi yenilendi

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu tarafından iki yıl önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında açılışı yapılarak gençlere armağan edilen Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi Tokat’taki gençlerin buluşma adresi olmaya devam ediyor. Gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek, ufuklarını genişletmek, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak amacıyla kurulan Gençlik Merkezi’nde bugüne kadar yüzlerce etkinlik düzenlendi. Gençlik Merkezi Kütüphanesi’nden yararlanan gençlere daha iyi bir ortam sunmak için Kütüphane bölümü Başkan Eroğlu’nun talimatlarıyla tamamen yenilenerek gençlerine hizmetine sunuldu. Gençlerin kitap okuma oranını artırmak amacıyla modern, ferah bir şekilde dizayn edilen kütüphaneden, Gençlik Merkezi’ne kayıt yaptıran herkes yararlanabiliyor.

Tokat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Turan Erdoğan, Gençlik Merkezi’ne kayıt olan herkesin kütüphaneden yararlanabileceğini ifade ederek,"Kitapları 10 gün süre ile ödünç veriyoruz. İlimizdeki tüm genç kardeşlerimizi Tokat Belediyesi Gençlik Merkezi’ne bekliyoruz" dedi.