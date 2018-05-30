Goalball’ın kraliçeleri Dünya Şampiyonası’na hazır

Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball A Milli Takımı, 3-9 Haziran tarihlerinde İsveç’in Malmö kentinde düzenlenecek olan Goalball Dünya Şampiyonası öncesinde son kamplarını Tokat’ta gerçekleştirdi. Son olarak Japonya’da düzenlenen ve Malmö’nün provası olarak da görülen özel turnuvada şampiyon olan Milliler, Gaziosmanpaşa Üniversitesi BESYO Spor Tesisleri’ndeki hazırlıklarını tamamladı. 7 kez üst üste dünya ve Avrupa’da elde ettiği gol kraliçeliğiyle takıma büyük katkı sağlayan milli takım oyuncularından Sevda Altınoluk, Avrupa Şampiyonası’nda 37 gol, olimpiyatlarda 36 gol ile dünyanın en iyi sporcuları arasında yer alıyor. Başarılı sporcu Altınoluk, hedeflerin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "İnşallah İsveç’te şampiyon olup İstiklal Marşı’mızı okutacağız. Çok çalıştık gerçekten. Dahada üstüne koymaya çalışıyoruz, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Ondan sonra bomba gibi gidiyoruz. Heyecanımız moralimiz çok iyi" dedi.

7 yıldır goalball oynayan mili takım sporcusu Şeydanur Kaplan, antrenmanlarının hedefleri doğrultusuna zor olduğu kadar heyecanlı geçtiğini söyledi. Hedeflerinin İsveç’te dünya şampiyonu olarak olimpiyatlara katılmak olduğunu ifade eden Kaplan, "Moralimiz çok iyi motiveyiz. İnşallah önceki turnuvaları başardık. Bu turnuvada şampiyonluk bekliyoruz" diye konuştu.

Hem anne hem sporcu

11 yıldır milli takım oyuncusu olan Gülşah Düzgün, anne olduktan sonra 1.5 yıl ara verdiği takıma geri döndüğünü kaydetti. 7 aylık kızı ile hem bir anne hem de sporcu olarak milli takımı temsil etmeye çalıştığını belirten Düzgün, "Hem bir anne hem de sporcu olmanın zorlukları var ama bir şekilde annemin de desteği ile birlikte halletmeye çalışıyorum. Kampta iken bebeğime annem bakıyor. Bir sıkıntımız yok, güzel gidiyor. Dünya Şampiyonası’na katılacağımız için çok heyecanlıyım. 1,5 yıl ara verdim ama sabırsızlıkla milli forma giymeyi bekliyorum. Çok heyecanlıyım. En son olimpiyat şampiyonluğunda bırakmıştık. İnşallah burada da şampiyon olarak takımımı devam ettiririz arkadaşlarımla birlikte. Çünkü artık çıtamız çok yüksek bunu düşürmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Fedakarlıklarının karşılığını almanın zamanı geldi"

Görme Engelliler Kadın Goalball A Milli Takımı Antrenörü Yıldırım Güçlü, emeklerinin karşılığını almanın zamanı geldiğini ifade ederek, "Dünya Şampiyonu olmak en büyük hedefimiz. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alır, şampiyonayı Dünya şampiyon olarak tamamlarız. Avrupa Şampiyonluğu, özel turnuvalarda şampiyonluklar elde ettik. Şimdi yeni takımımızın ilk hedefi dünya şampiyonluğu ondan sonra Avrupa ve olimpiyat şampiyonlukları. İnşallah bunu da başaracağız. Sporcularımız gerçekten büyük fedakarlıklarda bulundular. Şimdi bu fedakarlıkların karşılığını almanın zamanı geldi. Sabırsızlıkla dünya şampiyonasını bekliyorlar" dedi.

"Türkiye halkının dualarını bekliyoruz"

Güçlü, Dünya Şampiyonası’nda zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını ifade ederek, "Grubumuzda Rusya, Japonya, İsrail gibi güçlü rakipler var. İkinci turda eşleşebileceğimiz karşı gurupta ise Çin, Amerika, Brezilya, Kanada gibi takımlar mevcut. İnşallah hepsini yeneceğiz. Tüm Türkiye halkının dualarını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.