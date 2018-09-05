Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 09:57

Gölün çevresinden bir kamyon çöp çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Düden Gölü çevresine piknikçilerin çevreye bıraktığı çöpleri belediye ekipleri temizlendi.

Gölün çevresinden bir kamyon çöp çıktı

05 Eylül 2018 09:57


Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım yaptığı açıklamada,"Düden Gölü ilçemizde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir yer. İlçe merkezimize yaklaşık 15 kilometre mesafede çok nezih bir yer. Yaz aylarında ve geride bıraktığımız bayram tatilinde birçok vatandaşımız piknik yapmak için bu noktayı tercih etti. Ancak maalesef piknik sonrası atıkların bu doğal güzelliği kirlettiğini gördük. Belediye ekiplerimize bizim hizmet sınırlarımız içinde olmamasına rağmen verdiğimiz talimatla temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları için uyarı tabelaları yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bu noktalarda piknik yaptıktan sonra çöpleri buralarda bırakmamaları. Doğal güzelliklerimize zarar vermemeleri." dedi.


Bir gün süren çalışmalar çerçevesinde göl çevresinden bir kamyon çöp çıkarken belediye ekipleri göl çevresine vatandaşların daha duyarlı olmaları için uyarı tabelaları yerleştirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç