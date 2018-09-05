Gölün çevresinden bir kamyon çöp çıktı

Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım yaptığı açıklamada,"Düden Gölü ilçemizde doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bir yer. İlçe merkezimize yaklaşık 15 kilometre mesafede çok nezih bir yer. Yaz aylarında ve geride bıraktığımız bayram tatilinde birçok vatandaşımız piknik yapmak için bu noktayı tercih etti. Ancak maalesef piknik sonrası atıkların bu doğal güzelliği kirlettiğini gördük. Belediye ekiplerimize bizim hizmet sınırlarımız içinde olmamasına rağmen verdiğimiz talimatla temizlik çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları için uyarı tabelaları yerleştirdik. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bu noktalarda piknik yaptıktan sonra çöpleri buralarda bırakmamaları. Doğal güzelliklerimize zarar vermemeleri." dedi.

Bir gün süren çalışmalar çerçevesinde göl çevresinden bir kamyon çöp çıkarken belediye ekipleri göl çevresine vatandaşların daha duyarlı olmaları için uyarı tabelaları yerleştirdi.