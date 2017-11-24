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24 Kasım 2017 13:45

Görme engelli öğretmene öğrencilerinden sürpriz

Tokat’ta öğretmenlikteki ilk yılına görme engelliler ilkokulunda başlayan ve kendisi de görme engelli olan Yunus Yılmaz’a öğrencileri sürpriz yaptı.

Görme engelli öğretmene öğrencilerinden sürpriz

24 Kasım 2017 13:45


Mehmet Akif Ersoy Görme Engelliler İlkokulu’ndaki görme engelli öğrenciler, görme engelli öğretmenlerine 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sürpriz bir kutlama yaptı. Beş kişiden oluşan görme engelli 6. sınıf öğrencileri kendileri gibi görme engelli olan öğretmenlerine Braille alfabesiyle yazılmış kitap hediye etti. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yunus Yılmaz, ilk Öğretmenler Günü hediyesini almaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok teşekkür ediyorum hepinize, çok mutlu oldum, çok gururlandım. Öğretmenler Günü münasebetiyle bana verdiğiniz bu değeri unutmayacağım. Bu sene benim ilk öğretmenlik tecrübemin, deneyimimin olduğu yıl. Bu sene atandım. İlk hediyem bu benim Öğretmenler Günümde. Çok mutlu oldum, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar size" dedi.


Görme engelliler okulunda çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Çünkü onlarla kendim de görme engelli olduğum için aynı pencereden bakabiliyorum. Geçmişte yaşadığımız sıkıntıları göz önünde bulundurarak, şimdi onlarla o sıkıntıları aşmaya çalışıyorum. Bu şekilde öğretmenliğin avantajlarını, tadını hazzını yaşıyorum. Bu şekilde kendilerine faydalı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.


Doğuştan görme engelli Siret Başaran (10) da Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, “Burası yatılı okul olduğu için öğretmenler çocukların anne ve babaları gibi. O yüzden öğretmenlerimizi çok seviyoruz ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.




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