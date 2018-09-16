Güreşin Kalbi Niksar'da attı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bu yıl 3.sü düzenlenen Ahi Pehlivan Etkinlikleri kapsamında düzenlenen güreş müsabakaları nefesleri kesti.

Niksar Belediyesince bu yıl 3.sü düzenlenen Ahi Pehlivan Etkinlikleri kapsamında güreş müsabakalarına yüzlerce güreşçi katıldı. Güreş ağalığını ise geçen yılın güreş ağası Hasime Yıldırım kazandı.

Niksar Belediyesince Ahi Pehlivan Etkinlikleri kapsamında bu yıl 3.sü düzenlenen Ahi Pehlivan Büyük Karakucak Güreş Festivali müsabakaları Çamiçi Yaylasında yapıldı. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan müsabakalar öncesinde hemşerileriyle tek tek selamlaşarak sohbet etti.

Programda açılış konuşmasını yapan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan; “İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverlik gibi toplumsal değerlerin Selçuklu'dan günümüze kadar uzanmasını sağlayan Ahilik geleneğini kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüz yıldan bugüne esnaf ve sanatkârlarımızın toplumsal düzeni tesis etmesini sağlayan Ahilik teşkilatı kurucusu Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de bizlere yol göstermektedir. Gelecek nesillerin yoluna ışık tutacak olan Ahilik geleneği, ülkemizin birlik beraberliğinin yanı sıra Türkiye'nin manevi muhafızı olmaya devam edeceğine inancım tamdır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Ahilik Haftası'nı kutluyor, esnaf ve sanatkârlarımızı başta olmak üzere tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Her yıl güreş etkinliklerinin daha güzel geçtiğini belirten Belediye Başkanı Özdilek Özcan, güreşlere katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Programda ayrıca yılın ahi esnaflarına ödülleri verilirken, programa katılan vatandaşlara protokol üyeleri tarafından, Niksar Ticaret ve Sanayi Odası ile Niksar S.S. Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından hazırlatılan ahi pilavı ikram edildi.

Güreş ağası seçimini ise geçen yılın güreş ağası Hasime Yıldırım kazandı. Güreş Ağası Hasime Yıldırım yaptığı konuşmada, etkinlilerin yapılmasında en büyük katkıyı sağlayan Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan'a teşekkür etti.

Yapılan eşleşmelerin ardından kıyasıya gerçekleşen müsabakalar sonucunda Tokatlı güreşçi Serhat Elvan başpehlivanlığı kazandı. Baş altı kategorisinde ise altın madalyayı Niksarlı güreşçi Burak Korkmaz kazanarak, seyircilere büyük mutluluk yaşattı.

Serhat Elvan'a madalyasını ve kupasını takdim eden Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Serhat Elvan'ı tebrik ederek, güreşlere katılan tüm sporculara teşekkür etti.