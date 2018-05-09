Yeni Belediye Kültür Merkezinde açılan sergi fuar havasında geçerken vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Kursiyerlerin yıl boyunca ürettiği, ayakkabıdan kolyeye birçok ürünün satışı yapılıyor. Sergi iki gün daha vatandaşlara açık olacak.

“satılan ürünler üretim yapan bayanlarımıza geri dönüyor”

Zile Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Üçköylüoğlu, “2017 – 2018 öğretim yılında Zile Halk Eğitim Merkezi olarak ilçe merkezimizde yapmış olduğumuz kurslarımızın, el sanatları kurslarımızın hem tanıtımı hem sergi hem de bir fuar havasında olmasını istedik. Bu yıl biraz daha farklı bir konsept de sadece Halk Eğitim ürünlerinin olduğu bir fuar düzenlemiş olduk. Halkımızın ilgisi bizi çok memnun ediyor. Tabi ki fuar olması sebebiyle burada satılan ürünler üretim yapan bayanlarımıza geri dönüyor. Bu nedenle de biz bu fuarı çok önemsiyoruz. Gerek belediyemizin gerek diğer kişilerin buraya vermiş olduğu önemde bizleri çok memnun etti. İnşallah bundan sonraki süreçte Zile’de unutulmuş ne kadar el sanatı ürünleri varsa ne kadar el sanatı kursları varsa biz bunları gün yüzüne çıkartacağız. Bir köy endüstrisi gibi çalışmaya devam edeceğiz. Tokat’a tamamen yerleşmiş olan doğal taş işlemeciliği ki ilçemizde bunun baya bir rezervi var. Bunun yanında takı tasarımı, ahşap boyama, ahşap yakma, kabak süsleme, tel kırma, minyatür halı dokumacılığı, bez bebek, ayakkabı imalatı gibi sayamayacağım onlarca kursumuz var. Bunların bir kısmını ilçe merkezinde açtık. Bu kurslarımızın sergisini burada yapıyoruz. Yine bu hafta içerisinde de köylerimizde sergilerimiz devam edecek.” dedi.