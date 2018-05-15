Halk Eğitim kurslarında elde edilen ürünler görücüye çıktı

Yıl sonu sergisine; Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Eğitim Merkezi salonunda açılan sergide Kaymakam Çırak ve Başkan Kılıç, stantları gezerek kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin Sergi de el sanatları, perdelik kumaşlar, çini ahşap boyama, el nakışı ve takı tasarımı gibi birçok ürün sergilendi. Protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.