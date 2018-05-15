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15 Mayıs 2018 12:11

Halk Eğitim kurslarında elde edilen ürünler görücüye çıktı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde açılan 130 kursta elde edilen ürünler, düzenlenen yıl sonu sergisi ile görücüye çıtı.

Halk Eğitim kurslarında elde edilen ürünler görücüye çıktı

15 Mayıs 2018 12:11


Yıl sonu sergisine; Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Halk Eğitim Merkezi salonunda açılan sergide Kaymakam Çırak ve Başkan Kılıç, stantları gezerek kursiyerlerden ürünler hakkında bilgi aldı. Kursiyerlerin Sergi de el sanatları, perdelik kumaşlar, çini ahşap boyama, el nakışı ve takı tasarımı gibi birçok ürün sergilendi. Protokol üyeleri tarafından kursiyerlere sertifikaları verildi.




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