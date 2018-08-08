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08 Ağustos 2018 16:08

Halk gününde ’yol’ istedi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, halk gününde istekte bulunan Mehmet Doğan Gün’ün yol sorununu kısa sürede çözdü.

Halk gününde ’yol’ istedi

08 Ağustos 2018 16:08


Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği halk günü toplantılarında vatandaşların isteklerini hızlı bir şekilde yerine getiriyor. Halk günü toplantısında yaşlı olduğu için evinin önündeki yolu çıkamadıklarını belirten Kaşıkçıbağları Mahallesi sakini Mehmet Doğan Gün’ün isteğini hızlı bir şekilde yerine getiren Başkan Eroğlu, yol çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Eroğlu,"Halk gününde bizleri ziyarete gelerek, tek katlı bir evde yaşadıklarını ve evlerinin hemen yanındaki ana yola çıkış anlamında yol problemi olduklarını ve ihtiyarlık dolayısıyla zor yürüdüklerini ifade ettiler. Bizlerde gerçekten üzüldük ve ekiplerimize hemen talimatımızı verdik. Ekiplerimiz dün itibariyle çalışmalarına hemen başladılar. İlk etapta evin yukarısındaki 15-20 metrelik yolu aşağıdaki iki yola bağlayacaklar. İnşallah amcamızın ve teyzemizin dualarını alırız. Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde çözdükleri için ekiplerimizden Allah razı olsun” dedi.




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