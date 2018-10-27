Halk ozanları Erzurumlu Emrah ve Ercişli Emrah şölenle anıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde türbesi bulunan Erzurumlu Emrah ve Van'ın Erciş ilçesinde yaşayıp vefat eden halk ozanı Ercişli Emrah Niksar'da düzenlenen şölenle anıldı.

Niksar kaymakamlığı, Niksar Belediyesi ve Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği öncülüğünde 'Erzurumlu Emrah'tan Ercişli Emrah'a Türk Halk Müziği Halk Aşıkları ve Cahit Külebi Şiir Şöleni' gerçekleştirildi. Niksar Belediyesi düğün salonunda düzenlenen programa Niksar Kaymakam Vekili Mesut Tabakcıoğlu, Niksar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, daire müdürleri ve sanatseverler katıldı.

Şölende konuşan Niksar Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatih Dönmezoğlu şairleri ve ozanları Niksar'da ağırlamaktan ve böyle bir program gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını belirterek Erzurumlu Emrah ve Ercişli Emrah'ı bir arada yad etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Niksar Kaymakam Vekili Mesut Tabakcıoğlu ise Niksar'dan, Erzurum ve Erciş'le bir gönül köprüsü kurulduğunu belirterek,"Niksar ilçemiz memleketimizin birçok yöresi farklı kültür iklim ve coğrafyasını içeren şehirlerinden bir tanesi. Tarih kenti, kültür kenti ve aynı zamanda bir turizm kenti. Niksar'ımız bu özellikleri itibari ile misafirlerini burada ağırlamaktan dolayı çok mutludur. Halk aşıklarımız saz şairlerimiz memleketin çeşitli yerlerini gezip dolaşarak mesken tutmuşlardır. Bununda en güzel örneğini Erzurumlu Emrah, Ercişli Emrah aynı zamanda Cahit Külebi'yi örnek gösterebiliriz. Bu vesile ile bu programımızın kültürümüze sanatımıza faydalı olmasını hem daha önceden kurulmuş olan gönül köprüsünün iki ilçemizin arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Zeynep Köşker'in sunuculuğunu yaptığı programda konuşmaların ardından Sivas'tan gelen Aşık Kaptani, Aşık Eseri ve Erzurum'dan gelen Aşık Nuri Çırağı ile Aşık Cemal Divani söyledikleri türküler ve atışmalarıyla büyük beğeni topladı.

Program Türk Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin'in konserinin ardından hediye ve plaket takdimiyle sona erdi.