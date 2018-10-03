"Hastanelerde silah araması yapılsın"

Tokat Tabip Odasına bağlı doktorlar, İstanbul'da hastasının silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Psikiyatri Uzmanı Dr Fikret Hacıosman için sağlıkta şiddetin durdurulmasına yönelik basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası doktorlar, hastanelerde silah araması yapılmasını istedi.

Tokat Tabip Odası Başkanlığına bağlı doktorlar, Dr Cevdet Aykan Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi bahçesinde toplanarak, İstanbul'da çalıştığı özel bir hastanede, hastasının silahlı saldırısı sonrası hayatını kaybeden Psikiyatri Uzmanı Dr Fikret Hacıosman için basın açıklaması yaptı. Doktorlar yapılan açıklama sonrasında yasal olmayan talepleri yerine getirmeyen sağlık çalışanlarının daha fazla silahlı saldırıya uğramamaları için hastanelerde silah araması yapılmasını istedi.

Tokat Tabip Odası Başkanı Serhat Karaman, tarafından yapılan basın açıklamasında, yaşanan şiddet olaylarının sağlık çalışanlarını ciddi manada yıprattığına dikkat çekildi. Başkan Karaman, yaptığı açıklamada, "Psikiyatri Uzmanı Dr Fikret Hacıosman Hocamızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü. Bizlerden önce ailesini ve sevenlerini ve meslektaşlarını hüzne ve acıya boğmuştur. Gündeme getirmek istedik sağlıkta şiddeti ve bir an önce çözüm yoluna gidilmesini istiyoruz. Çünkü biz hekimleri gerçekten üzüyor yaralıyor. Bizler ailelerimizi sabah evlerinde bırakıp akşam mesai kavramı olmadan hangi saatte eve döndüğümüz belli değil. Hastalarımızı bırakıp dönemiyoruz. Biz bunla uğraşırken bir de sağlıkta şiddetle uğraşmak istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının öldürülmesi olaylarının sadece hukukla değil, vatandaşların bilinçlendirilmesiyle çözüme kavuşabileceğine dikkat çeken Tokat İl Sağlık Müdürü Hacı Ahmet Sümbül, yaşanan ölümlerin yerine getirilmeyen ilginç taleplerden kaynaklandığına vurgu yaptı. Sümbül, "Çok ilginç talepler var. Bir meslektaşımız öldürüldüğünde talep şuydu. Dedesi öldü, maaşı kesilecek, aman ölümünü bildirme nüfusa diyor. Talebi bu! Bunu doktor bildirdi diye doktor öldürüyor. Bunun nasıl bir izahı olabilir? Bu tamamen bir vahşettir. Sağlık da bir terördür. Bunun önüne sadece hukukla geçilmez. Onlara destek olmamız lazım, onların hizmetleri için bizim de yardımcı olmamız lazımdır diye düşünmemiz lazım" diye konuştu.

Aynı zamanda tıp doktoru olan Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, silahlı saldırıların önüne hastanelerde silah aramaları yapılarak geçilebileceği önerisinde bulundu. Başkan Çelik, "Hastaneler biliyoruz ki, insanların duygusal olduğu, psikolojilerinin çok uygun olmadığı yerler. Orada böyle bir hastalık, bir duygusallık söz konusu olduğu için insanların-ray cihazından geçmesi sağlanabilir, silah araması filan yapılabilir. Ruhsatlı silah ise bile kapıda bırakılması lazım. Böyle çarşıda, sokakta, her yerde belinde silahla insanların gezmesine müsaade etmememiz lazım" şeklinde konuştu.