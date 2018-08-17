’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ uygulaması

Kurban Bayramı’nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen, ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi Tokat’ın Niksar ilçesinde de uygulandı. Proje kapsamında Danişmend Gazi Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve sürücülere de uygulama bilgilerini içeren broşürler verildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde ise kırmızı düdüğü çalması istendi.

Uygulamada çocuklar ve aileleri trafik polislerine teşekkür ederek uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.