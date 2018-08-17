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17 Ağustos 2018 16:11

’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ uygulaması

Tokat’ın Niksar ilçesinde ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi kapsamında, araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört ve broşür dağıtıldı.

’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ uygulaması

17 Ağustos 2018 16:11


Kurban Bayramı’nda oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla 81 ilde hayata geçirilen, ’Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projesi Tokat’ın Niksar ilçesinde de uygulandı. Proje kapsamında Danişmend Gazi Bulvarı üzerindeki uygulama noktasında trafik polisleri tarafından denetim yapıldı.


Uygulama kapsamında içinde çocuklu ailelerin bulunduğu araçlar durduruldu. Ekipler tarafından araçlarda bulunan çocuklara proje hakkında bilgi verilip, kırmızı düdük, tişört ve sürücülere de uygulama bilgilerini içeren broşürler verildi. Çocuklardan, içinde bulundukları otomobilin sürücüsünün kurallara uymaması halinde ise kırmızı düdüğü çalması istendi.


Uygulamada çocuklar ve aileleri trafik polislerine teşekkür ederek uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.




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