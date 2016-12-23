Hatipoğlu’na Tokat’ta yoğun ilgi

Tokat’ta düzenlenen “Vatana Millete Vefa, Şühedaya Dua Gecesi” programının konuğu olan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na Tokatlılar yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Akbaş Spor Salonu’nda Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konferans verdi. Tokatlıların yoğun ilgi gösterdiği “Vatana Millete Vefa, Şühedaya Dua Gecesi” programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur’an tilaveti ile devam eden programın açılış konuşmasını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yaptı. Başkan Eroğlu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab’daki operasyonda şehit düşen 16 askerden Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ı son yolcuğuna uğurlandıklarını dile getirerek, “Şehitlerimizin gazilerimizin olması bizleri derinden yaralıyor. Bugün Erbaa’da şehit cenazesinde binlerce insan dik bir duruş sergiledi. Başka hiçbir millette bu duruşu, anlayışı göremezsiniz. Bizler; Allah yolunda ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz” dedi.



"Türkiye’ye diz çöktürtemeyecekler"

Birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Eroğlu, “Bin yıldır bu topraklarda bir ve beraberce yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Burada bizlere büyük görevler düşüyor. Birliğimizi beraberliğimizi muahafaza etmek, adaletten halktan ayrılmamak ve hangi mezhebe ırka mensup olursak olalım huzurla yaşamaya devam edeceğiz. Bize düşen görev konu Türkiye ise konu vatansa, konu bayraksa bir ve beraber olacağız ve bu vatana göz dikenin gözünü çıkartacağız. Bu vatan için elimizi, ayağımızı, canımızı vermekten asla geri durmayacağız. 7’den 70’e hepimiz geriye bakmadan gideriz. Bu aziz Türk milletinin en önemli özelliklerinden biridir Asla başaramadılar başaramayacaklar. Türkiye’ye diz çöktürtemeyecekler” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, 15 Temmuz’da, Çanakkale’de, İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi yedi düvele karşı bir onur mücadelesi verildiğini söyledi. Yaşanan terör olayları ve Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu’na değinen Aslan, “Sadece Türkiye’yi değil tüm insanlığı kurtarmak için büyük bir adalet, merhamet mücadelesi veriyoruz. İçeride PKK terör örgütüne FETÖ’ye karşı büyük mücadele veriyoruz. Allah’ın izni ile FETÖ’den de DAEŞ’ten bu ülkeyi kuşatmaya çalışıp bu milleti diz çöktürmek isteyenlere karşı bu mücadelede Allah’ın izni ile zaferle çıkacağız” şeklinde konuştu.



15 Temmuz gazisi o geceyi anlattı

15 Temmuz Şehit ve Gazi ağabeyi Ak Ocaklar Derneği Genel Başkanı Hakan Yiğit, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçekleştirilen bombalı saldırı sonucu ikiz kardeşlerden Erkan Yiğit’in şehit olurken, Volkan Yiğit’in ise aldığı yara sonucu gazi olduğunu söyledi. Olay günü kardeşlerinin darbe girişimine engel olmak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne gittiklerini kaydeden Yiğit, yaşadığı o geceyi anlattı.



"Mekke ve Medine’nin emniyet sibobu Türkiye’dir"

Son olarak sahneye çıkan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ise vatandaşların alkışları ile karşılandı. 15 Temmuz’da o karanlık gecede şehit olanlara ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Hatipoğlu, "Yanlışa giden bütün tuzaklar sonunda akamete uğramakla karşı karşıya kalacaktır. Bu topraklar çok önemli. Eğer Anadolu aşılırsa, Türkiye aşılırsa Mekke ve Medine güvencesiz kalır. Mekke ve Medine’nin emniyet sibobu Anadolu Türkiye’dir. Ne Arabistan ne Ürdün ne de Kuveyt’tir, Türkiye’dir" diye konuştu.