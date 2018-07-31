Hava sıcakları artınca oto yıkamacı ’adam’ yıkamacıya döndü

Hava sıcaklığının gölgede 32 derece olduğu Zile ilçesinde nem oranı ise yüzde 43’leri buldu. Oto yıkamacı sıcaktan bunalınca bir yandan otomobiller yıkarken, bir yandan da kendini ve vatandaşları yıkadı. Oto yıkamacı Cihad Özoğlu, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşınca otomobillerini yıkatmaya gelen vatandaşlar kendilerini de yıkamasına istedi.

Oto yıkama sahibi Cihad Özoğlu, havaların çok sıcak olduğunu belirterek, "Yanıyoruz. Su tankının içinden çıkmayacağım. O derece sıcak var. Bizde böyle kendi çapımızda tazyikli suyla, köpükle hem eğlence amaçlı hem de böyle bir serinlemek için yaptık. Güzel oldu. Haftada bir tekrarlıyoruz. Eskiden arkadaşımız pamuğun hamamı vardı. O da satıp gidince iş bize döndü. Bizde ne yapalım hep oraya giderdik. Şimdi kendi iş yerimizde serinliyoruz. Yıkama görüntülerini sosyal medyada paylaştık. Gören bir araç sahibi geldi. Ne olur beni de yıka dedi. Sonra tazyik fazla gelince korktu. Gitti ama aracını yıkadık. Köpük tankının içinde normalde araç köpüğü var. Cilde zarar verdiği için biz onu boşaltıyoruz. İçerisine şampuan atıp öyle kullanıyoruz" dedi.