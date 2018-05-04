Hayalleri gerçek oldu

Gazi Osman Paşa Orta Okulunda 85 öğretmen maddi ve manevi destek vererek okulun atıl durumda bulunan deposu, kullanılmayan dar alandaki

bahçesinde dönüşüm sağladı. Hayal bahçesi ismini verdikleri bahçede saksılara fidanlar, güller diken öğretmenler, kullanılmayan otomobil lastikleri, tahta çerçeveleri boyayarak dekor yaptı. Öğretmenler odası yanındaki depoda genişletilerek öğretmenler odasına katıldı. Okulun ek binasının giriş katı ise sanat sokağı olarak dizayn edildi. Müzik sınıfından atölye sınıfına bir çok sınıfın yer aldığı sanat sokağının duvarları ise öğretmenler tarafından boyandı. Okul duvarları birer sanat eserine dönüşürken, sanat sokağının açılışını Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Okul Müdürü İsa Çabuk ile birlikte yaptı. Sanat sokağını gezen Başkan Eroğlu, okullarda yapılan bu tür faaliyetleri desteklediklerini belirterek, "El sanatlarının yapıldığı, kitap okunduğu, müzik dinlenen insanı dinlendiren bir mekan oluşturulmuş. Ben emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bunların sayısını artırmamız gerekiyor. Tokat’ta 80’e yakın okulumuzun bu tip sokakları oluşturmalıyız" dedi. Müzik öğretmeni Figen Esin Yürüdür, öğrencilere sanat ve estetik duygusu geliştirme çabası ile bu çalışmaların yapıldığını kaydetti.

"Hayal bahçesi"

Okul Müdürü İsa Çabuk ise yetersiz gelen öğretmenler odasının atıl durumdaki depo ile birleştirilerek öğretmenlere geniş ve ferah bir mekan kazandırdıklarını söyledi. Okulun kullanılmayan arka bahçesinde de adete bir dönüşüm yaşandığını belirten Çabuk,"Adından da anlaşılacağı gibi burası hayal bahçesi. Hayal ettikçe bunların bir kısmını bu şekilde gerçekleştirdik. 85 öğretmenimiz bu projede maddi ve manevi olarak yer aldı. Öğretmenlerimiz ellerine fırça boya alarak eğitim öğretim bir yandan devam ederken bir yandan da bu işleri yaptılar" diye konuştu.

Program kapsamında öğrencilerden oluşan mini koro çeşitli parçaları seslendirdi.