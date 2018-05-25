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25 Mayıs 2018 19:12

Hayvan dolandırıcılarına jandarmadan operasyon

Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından il genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan dolandırıcılığı yaptığından şüphelenilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Hayvan dolandırıcılarına jandarmadan operasyon

25 Mayıs 2018 19:12


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tokat il ve ilçeleri ile çevre illerde büyükbaş/küçükbaş hayvan alım satımına bağlı farklı zamanlarda meydana gelen dolandırıcılık olayı şüphelilerine yönelik olarak 3 aydır süren çalışma sonrasında operasyon kararı alındı. Bugün sabah saatlerinde adli makamların koordinesinde, Tokat ilinde ikamet eden 13 şüpheliye ait 15 adreste eş zamanlı operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda; 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Şüphelilerin ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramada 55 adet boş senet, 1 adet fatura koçanı, 20 adet ayrı şahsa yapılmış alım satım sözleşmesi, 6 kişiye ait 29 hayvan pasaportu ve sağlık raporu, 8 adet kredi kartı, 3 adet büyükbaş hayvan kulak küpesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tablet bilgisayar ve şüphelilere ait 21 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikata devam edildiği paylaşıldı.




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