Hayvan dolandırıcılarına jandarmadan operasyon

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tokat il ve ilçeleri ile çevre illerde büyükbaş/küçükbaş hayvan alım satımına bağlı farklı zamanlarda meydana gelen dolandırıcılık olayı şüphelilerine yönelik olarak 3 aydır süren çalışma sonrasında operasyon kararı alındı. Bugün sabah saatlerinde adli makamların koordinesinde, Tokat ilinde ikamet eden 13 şüpheliye ait 15 adreste eş zamanlı operasyon icra edildi. İcra edilen operasyonda; 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüpheli hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi. Şüphelilerin ev, işyeri ve eklentilerinde yapılan aramada 55 adet boş senet, 1 adet fatura koçanı, 20 adet ayrı şahsa yapılmış alım satım sözleşmesi, 6 kişiye ait 29 hayvan pasaportu ve sağlık raporu, 8 adet kredi kartı, 3 adet büyükbaş hayvan kulak küpesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tablet bilgisayar ve şüphelilere ait 21 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikata devam edildiği paylaşıldı.