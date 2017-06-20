Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 14:14

Hayvan otlatırken kaybolan kız çocuğu ölü bulundu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan Yıldız, baraj kenarında ölü olarak bulundu.

Hayvan otlatırken kaybolan kız çocuğu ölü bulundu

20 Haziran 2017 14:14


Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden Güven-Yeter Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız, annesi ve kardeşiyle birlikte yaz tatili için geldiği Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Narlıdere köyünde babaannesi Meryem Yıldız ile keçi otlatırken pazar günü kaybolmuştu. Köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi sonucu bölgeye Tokat ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ordu Emniyet Müdürlüğü bağlı dalgıç polisler yönlendirilmişti. İki gündür devam eden arama çalışmaları sonrasında Handan Yıldız’ın cansız bedeni baraj gölünü aramak için kayıkla açılan dede Mustafa Yıldız, Veysel Bolat ve Çakır Bolat tarafından keçi otlattıkları yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta suda bulundu. Handan Yıldız’ın cenazesi bulunduğu yerden tekneyle kıyıya çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.


Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, sık orman ve dik yamaç olan ormanlık alanda pazar gününden bu tarafa aramalar gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bugün su altı arama ekipleri de geldi. Sabah 9.30 sıralarında Handan kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi geldi" diye konuştu.


Patikadan yürüyerek eve dönmeye çalıştığı tahmin edilen Handan Yıldız’ın 4 metre yükseklikteki yamaçtan baraj gölüne düştüğü sanılıyor. Küçük kızın babası Güven Yıldız’ın İstanbul’da cezaevinde olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
TOKAT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:38
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:15
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!