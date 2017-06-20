Hayvan otlatırken kaybolan kız çocuğu ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da ikamet eden Güven-Yeter Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız, annesi ve kardeşiyle birlikte yaz tatili için geldiği Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Narlıdere köyünde babaannesi Meryem Yıldız ile keçi otlatırken pazar günü kaybolmuştu. Köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirmesi sonucu bölgeye Tokat ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ordu Emniyet Müdürlüğü bağlı dalgıç polisler yönlendirilmişti. İki gündür devam eden arama çalışmaları sonrasında Handan Yıldız’ın cansız bedeni baraj gölünü aramak için kayıkla açılan dede Mustafa Yıldız, Veysel Bolat ve Çakır Bolat tarafından keçi otlattıkları yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta suda bulundu. Handan Yıldız’ın cenazesi bulunduğu yerden tekneyle kıyıya çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan, sık orman ve dik yamaç olan ormanlık alanda pazar gününden bu tarafa aramalar gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bugün su altı arama ekipleri de geldi. Sabah 9.30 sıralarında Handan kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi geldi" diye konuştu.

Patikadan yürüyerek eve dönmeye çalıştığı tahmin edilen Handan Yıldız’ın 4 metre yükseklikteki yamaçtan baraj gölüne düştüğü sanılıyor. Küçük kızın babası Güven Yıldız’ın İstanbul’da cezaevinde olduğu öğrenildi.