Hayvanlar için, iftar çadırından artık yemek topluyorlar

Tokat’ta binlerce kişiye yemek verilen iftar çadırında yemek atıkları sokak hayvanları için toplanıyor. Hayvan Hakları Konfederasyonu Tokat Temsilcisi Gizem Kaya öncülüğünde hayvanseverker; ev hanımı Filiz Ayna Kaymaz, Davut Köksal Eker, üniversite öğrencisi Tacettin Pacal iftar yemeğinin ardından vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atılmak üzere getirilen plastik tabldotlardaki yemek atıklarını bir koliye topluyor. Toplanan yemekler onlarca sokak köpeğinin barındığı Davut Köksal Eker’in bahçesine götürülüyor.

"Çöpçü" diyenler var

Tokat’ta 2 yıldır sokak hayvanları için iftar çadırında kalan yemekleri topladıklarını ifade eden Kaymaz, "Bazen kazanlarda kalan yemekleri de alıyoruz. Ama çoğunlukla masalardaki tabaklardan yemek atıklarını topluyoruz. Toplanan yemekler Davut Köksal Eker’in bahçesindeki sokak hayvanlarına veriliyor" dedi.

Sokak hayvanları için atık yemek toplamanın oldukça zor olduğunu ifade eden Kaymaz, "Hergün 19.30’dan 21.00’e kadar buradayız. Masalardaki tabakların hepsi neredeyse elimizden geçiyor. Artık yemekleri kolilere biriktiriyoruz onlarla canları doyuruyoruz. Kolay birşey değil ama biz onlar için herşeyi yapmaya çalıyoruz. Bunu gönüllü olarak yapıyorum yapmayada devam edeceğim. Yaptıklarımızı gören vatandaşlardan "çöpçü" diyen "şunlara bak pislik çöplerle uğraşıyor" diyenler "teşekkür" edenler, Allah razı olsun diyenler var. Ama böyle pis bir şeyle uğraşıyormuşuz gibi bakanlarda var" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Tacettin Pacal ise iftar yemeği atıklarını sokak köpekleri için topladıklarını ifade ederek, "Bu kadar yemeğin çöpe gitmesi üzücü. Burada bu yemekleri toplarken biraz daha huzurlu oluyorum. Vatandaşlar değişik düşüne biliyor. Tabağını istediğimde "afiyet olsun" diyenler oluyor. Yani buradan beslendiğimi düşünen insanlar var. İnsanlar böyle düşünsün sorun değil" diye konuştu.