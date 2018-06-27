Her şey bir fotoğraf karesi ile başladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında Afrika’nın en fakir ülkelerinden Çad’ın başkenti Encemine’deki Encemine Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen olarak görev yapan 6 Afrikalı, Tokat’ta mesleki eğitim almaya başladı. Afrikalı Elektrik Elektronik Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Metal Teknolojisi bölümlerinde eğitim çalışmalarına başladı. Afrikalı öğretmenlerle iletişimi ise Samsun ve Çorum’da üniversitede okuyan Afrikalı rehber öğrenciler tarafında yapılıyor. Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Vanlıoğlu, Proje Koordinatörü Ali Kemal Sataner ve Motorlu Araçlar Teknolojisi Atölye Şefi Yücel Polat öncülüğünde verilen eğitimlere katılan 6 öğretmen eğitim alırken kullandıkları materyalleri kendi ülkelerine götürerek oradaki meslektaşlarına ve öğrencilerine daha kolay bir eğitim verme imkanı bulacak.

TİKA Vakıf Kültürünü dünyaya yansıtıyor

TİKA Koordinatörü Sami Dur, Türkiye’nin vakıf kültürünü dünyaya yansıtan bir argüman olduğunu belirterek, "ÇAD Encimine Teknik Lisesi ile Tokat Meslek Lise arasında 3 dalda 6 öğretmen Türkiye’ye getirilip, Tokat’ta eğitim yaptıktan sonra eğitim setleri ile birlikte tekrar ülkelerine döndüklerinde öğrencilerine öğretebilecekleri bir proje bu" dedi.

"Buradaki eğitimleri çok önemli görüyoruz"

Çad Encimine Meslek Lisesi Öğretmeni Muhammet Diallo, ÇAD’da kullanılan teknolojinin klasik teknoloji olduğunu Türkiye’de Tokat’taki teknolojinin ise dünya standartlarına doğru gelinen son teknoloji kullanıldığını söyledi. Diallo, Çad’ın önemli konumda olan bir ülke olduğunu belirterek, "O nedenle buradaki eğitimleri çok önemli görüyoruz. Bu eğitimi iyi bir şekilde alarak ülkemize dönmeyi istiyoruz. Bu işbirliği sürekli olmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesinden mutluyuz" diye konuştu.

Afrika’dan gelen bir fotoğraf karesinden etkilendiler

Proje Koordinatörü Ali Kemal Sataner ise Afrika’daki TİKA koordinatörü tarafından kendilerine gönderilen bir fotoğrafla projenin başladığını söyledi. Fotoğraflardan etkilenerek fayda sağlamak için harekete geçtiklerini ifade eden Sataner, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Birçok proje tecrübemiz var. Bu proje tecrübeleri ile Avrupa’dan teknoloji transferi yaparak kendimizi yeniledik. Bir çok özgün materyal yarışmasında derecelerimiz var. Bu elde ettiğimiz tecrübelerimizi ÇAD’daki Encimine mesleki teknik eğitimini geliştirmek için kullanmak maksadı ile başladı. Şu anda da şükürler olsun Allah devletimize zeval vermesin hem eğitim hemde teknoloji transferini yapmaktayız."