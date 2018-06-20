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20 Haziran 2018 09:33

İğne ile işlenen sanat yok olma durumunda

Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan Temel Yavuz iğne ile işlenen sanat olan yorgancılık mesleğini yaşatmaya devam ediyor.

İğne ile işlenen sanat yok olma durumunda

20 Haziran 2018 09:33


Kaybolmaya yüz tutan geleneksel mesleklerden biri olan yorgancılığı Turhal’da sürdürmeye çalışan Temel Yavuz, yıllardır nesilden nesile aktarmaya çalıştığı mesleği yaşatmaya çalışıyor. Üretimi epey zahmetli bir iş yorgancılıkta bir yorganın hazırlanması üç aşamadan oluşuyor. İlk önce yorganın ’çatkı’ denen astarı ve yüzü dikiliyor. Daha içine pamuk doldurulmadan tezgahta tebeşirle modeli çiziliyor. Model çıkınca hallaç ve yay kullanılarak pamuk kabartılıyor. Sopa yardımıyla da yorganın her yerine eşit gelecek şekilde döşeniyor. Bütün bu işlemlerden sonra sıra, ele iğne iplik alıp ince ince işlemeye geliyor. Temel ustanın iğneyle kuyu kazmaya benzettiği yorgan şekillendirme işlemi ortalama bir hafta sürüyor.


Mesleğinin yok olma durumuna geldiğini söyleyen Temel Yavuz, "Artık kimse bize çırak vermiyor bugüne kadar kendi çocuklarımızı yetiştirdik ama bundan sonraki süreçte çocuklarımızın da kendi çocuklarına bu mesleği öğreteceklerini düşünmüyorum. Bu sebeple mesleğimiz gün geçtikçe ölüyor eskideki neşemiz kalmadı sadece günlük olarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.



"18 yılda 1 çırak geldi"


18 yıldır sadece çırak yetiştirilmek üzere 1 kişinin geldiğini ifade eden Temel Yavuz, "Bugün yorgancılık sanatını yapan esnaf sayısı bir elin parmakları kadar kaldı. Çırak yetiştiremiyoruz. Yeni kuşak yorgancılık mesleğini geçim sağlayamaz diye yapmak istemiyor. Oysa ben bu meslekte iki çocuk okutup evlendirdim" diye konuştu.


Kullandıkları yorganda koyun yünü kullandıklarını belirten Yavuz, yeni stil hazır yorganların elyaf ve naylon olduğunu da hatırlatarak, "Koyun yünü ile yapılan yorgan sağlığa oldukça yararlıdır. Ancak içinde naylon ve elyaf yün olan yeni kuşak yorganlar sağlığa aykırı olduğunu uzman kişiler ifade ediyor. Hakikaten de koyun yününden yapılan yorgan ve yastıklar sağlık açısından en uygun olanlardır" şeklinde konuştu.




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