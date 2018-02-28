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28 Şubat 2018 10:02

İki kafadar otomatik halı yıkama makinesi yaptı

Tokat’tın Reşadiye ilçesinde demir doğrama ustası Cevdet Yakar ve Osman Coşkun, kendi imkanlarıyla otomatik halı yıkama makinesi üretti.

İki kafadar otomatik halı yıkama makinesi yaptı

28 Şubat 2018 10:02


Sanayi sitesinde demir doğrama dükkanlarında ustalık yapan iki usta yaklaşık 2 ay süre içerisinde topladıkları malzemelerle otomatik halı yıkama makinesi yaptı. Ürettikleri makineyi satmayı hedeflediklerini belirten iki arkadaş, amaçlarının seri üretim olduğunu söyledi.


Doğrama ustası Cevdet Yakar, "Sanayide otomatik halı yıkama makinesini kısıtlı imkanlarla yaptık. İki ay gibi bir sürede imal ettik. Normalde bir ayda üretebileceğimiz bir makine ama malzeme sıkıntısı çektik. Seri üretim için devletten teşvik bekliyoruz. Şu anda biz kısıtlı imkanlarla yaptık. Amacımız seri üretim yapmaktır" dedi.


Otomatik halı yıkama makinesini yakından inceleyen Reşadiye Kaymakamı Berker Çırak, Cevdet Yakar ve Osman Coşkun’u tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.




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